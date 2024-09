Sokakat foglalkoztat mostanában, hogy a diákok korlátozottan használhatnak okoseszközöket az iskolában. Ahogy a világtörténelem során már megszokhattuk, több felnőtt örül ennek – miközben jó eséllyel maga is a telefonját nyomkodja –, pedig ennek a rendelkezésnek szerintem nem sok értelme van.

Telefont az órákon eddig sem lehetett használni, aki megtette, arra rászóltak vagy beírást kapott. A szünetben azonban érthetetlen, miért ne vehetnék elő a gyerekek a telefonjukat, hiszen az életünk részévé vált az eszköz. A fiatalok témái közé tartozik, hogy milyen vicces videókat láttak az interneten, milyen játékkal játszanak, és még sorolhatnám. Ezeket pedig szeretik meg is mutatni egymásnak, hiszen egyébként is erről beszélnek. A telefonozás a kommunikációjuk egyik eleme. Egyébként a zaklatás ellen sem védi meg a gyerekeket az, ha nem lehet náluk a telefonjuk, hiszen a telefonmentes világban is volt zaklatás. A kamaszoknak pedig teljesen felesleges megtiltani bármit is, hiszen annál inkább csinálják majd. Tiltás helyett megértésre, beszélgetésre van szükség.

Bosszantó, hogy a mindenkori felnőttek egy része azt hiszi, a fiatalok rosszabbul élik az életüket, mint ők tették. Attól, mert a világ változik, nem lesz automatikusan rosszabb. Sőt, sokkal nagyobb probléma, ha valaki képtelen a változásra. Haladni kell a korral, annak érdekében, hogy a generációk között ne tátongjon hatalmas szakadék.