Ahogy arról már írtunk, Kolozsvári Arnold ebben az évben is megszervezte a 3. RandomDayt, amelynek bevételét a komáromi állatvédőknek ajánlotta fel. Rajta is kívül is csatlakoztak tetoválók az akcióhoz, például Berecz Dorina, Markó-Borsody Tamara, Hacsik Bianka, Hír Viktor és Takács Anna.

Megérkezett a rexhez a tetoválók adománya, Mandel Stefi vette át Kolozsvári Arnoldtól

Fotó: Komáromi Rex Állatvédő Alapítvány / Forrás: Facebook

Az akció nagy sikert aratott, már a kezdés előtt negyed órával érkeztek a tetováltatni szándékozók. A RandomDay lényege, hogy a tetoválók kisebb-nagyobb mintákat készítenek az alkalomra, amelyeket felvarrnak az érkezőknek. A résztvevők egy dartsdobás után megkapták azt a számmal ellátott mintát, amit kidobtak. Természetesen cserére is volt lehetőség, illetve a gyerekekre is gondoltak. Ők kaphattak matricákat, pólókat és lemosható tetoválást is. A befolyt összegből ebben az esztendőben a komáromi rexeseket támogatták, hiszen Kolozsvári Arnoldnak is fontos az állatvédelem. Emellett kutyájukat, Bátort is a komáromi menhelyről fogadták örökbe. Kolozsvári Arnold a Facebook oldalán arról írt, jövőre is számít a tetoválások szerelmeseire, amikorra még nagyobb szabású rendezvényt tervez, mint az eddigiek voltak.