Mint korábban megírtuk, Komárom-Esztergom vármegyéből még a tatai Esterházy kastélyra és a majki Kamalduli remeteségre is szert lehet tenni. Mindkét település önkormányzata hasonlóan jár el a pályázatok esetében, mint a bajnai.

Nagy a felelőssége az új kastélytulajdonosnak

A törvényben nagyon szigorú kikötéseket határoztak meg. Többek között ilyen az is, hogy a kastélyparkokat az év 300 napján ingyenesen látogathatóvá kell tenni, a kastélyokban őrzött közgyűjteményeket be kell mutatni, és mindemellett természetesen az épületet fenntartása is a tulajdonos feladata.

Ráadásul az új tulajdonos tíz éven belül köteles teljeskörű felújítási tervet elfogadtatni és megvalósítani, harmincéves fenntartási és üzemeltetési terv mellett. Mindezek nagyobb anyagi terhet jelentenek, mint amilyen értékük az épületeknek van. Az államnak pedig visszavásárlási joga van, ezt a tulajdoni lapon is rögzítik.