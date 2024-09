A világ egyik legismertebb babonája a péntek 13-tól való félelem. Sokan ezen a napon legszívesebben otthon maradnának a takaró alatt, hiszen a balszerencse bárhol utolérheti őket is. A pénteki naphoz és a 13-as számhoz is több hiedelem fűződik, így a péntek 13. egy igazán rettegett napnak számít. De kevesen tudják, mitől is félnek valójában.

A péntek 13 mellett számos mágikus eszközökből és babonákból gyűjtött össze egy csokrot a Népi Hiedelmek Múzeuma, aminek vándorkiállítása egy éven keresztül Neszmélyen, a Helytörténeti Múzeumban tekinthető meg.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Egy magyarázat szerint a hiedelem 1307. október 13-ához, péntekhez kötődik, amikor Jacques de Molay-t, a Templomos Lovagok vezetőjét és a többi templomost letartóztatta IV. Fülöp francia király, majd évekkel később elevenen megégették őket.

Jézushoz kapcsolódhat a péntek 13.

De mások a kereszténység egyik legismertebb eseményére vezetik vissza a babonát. Az európai pogány kultúrákban a hét ötödik napját szentelték az isteneknek. Nagypénteken feszítették keresztre Jézust, az utolsó vacsorán pedig a tizenkét apostollal együtt tizenhárman ültek az asztalnál, köztük Júdás, aki elárulta Jézust. Egyesek ezt tovább gondolva úgy tartják, hogy a Jézust eláruló Júdás személyére utal a 13-as szám, mert ő volt az, aki tizenharmadikként ült az asztalhoz. A teóriák megoszlanak, azonban az az egy biztos, hogy a babona ma is tartja magát: vannak, akik mind a mai napig kerülik, hogy egy tizenhárom fős társasággal üljenek le ebédelni. A babona a XX. század első felében olyannyira elterjedt volt, hogy New York felhőkarcolóinak 80 százalékában kihagyták a 13-ast az emeletek számozásából, a szállodákban pedig nem volt 13-as szoba, a kórházakban 13-as kórterem, a színházak nézőterén 13. sor.