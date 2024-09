Idén immár nyolcadik alkalommal rendezték meg Tardoson a jellemzően kisgyerekes családokat megcélzó szeptemberi programot. Szombaton délután gyönyörű, napos idő várta a résztvevőket melyet idén is szeptember első szombatján szerveztek meg.

Fotó: beküldött

A Tatabányai ALPIN Sportklub tagjai már kora délután izgalmas programokkal, feladatokkal várták a gyermekeket. Regisztrálás után, szülői felügyelet mellett a hegymászók felvitték a kőfejtő árnyas falaihoz a bátor gyerkőcöket, akik 10-20 méteres mászóhelyeket tesztelhettek. Akik féltek a sziklamászástól, azok építhettek rekesztornyot, átcsúszhattak fától fáig.

Tardos legszebb portája

A jókedvet Szép Bence humorista, bűvész fokozta „A világ legügyetlenebb, de legvidámabb bűvésze” című előadásával. Természetesen volt ugráló-, és légvár is, hiszen ezek nélkül ma már nincs apróságoknak szóló rendezvény. Mint a hasonló eseményeken általában, úgy itt is volt kézműves foglalkozás, melyet az óvónők tartottak. Sokan várták ki a sorukat Dudó bohócnál, aki lufikat hajtogatott. Volt csillámtetoválás is, közösségi szolgálatos diákok, Farkas Dorka és Varga Lara dekorálták a trendi tetkóra vágyókat. Természetesen a gyerekek sem csak játszottak, hanem nézőként, vagy interaktív résztvevőként hozzájárultak a produkciók sikeréhez. Már nem is meglepő, hogy most is nagy sikere volt a Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, akik mindig, mindenhol segítenek. Csabán Tibor, a település képviselője, a program szevezője elmondta, hogy a szórakoztató műsorok között Tardos Község Önkormányzata és a Tardosi Faluvédő Egyesület kiosztotta a „Dicséretes Tardosi Veteményes 2024” és a „Dicséretes Tardosi Porta 2024” díjakat, valamint „A legszebb konyhakertek” országos program helyi elismeréseit is átadták.

A gyerekeket többek között ugrálóvár és kézművesfoglalkozás is várta a Nyárzárón

Fotó: beküldött

Csabán Béla, Tardos polgármestere köszöntötte a résztvevőket, és a segítőket, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Hiszen a Tatabányai ALPIN Sportklub csapata, a tűzoltók, az óvoda dolgozói, a nyugdíjas klub tagjai, mindenki a szabadidejében, önként, ingyen vállalta, hogy szórakoztassa a gyerekeket.