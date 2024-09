Ahogy nyílik a kapu, máris rohannak a kutyák köszönteni bennünket. A sok boldog négylábút megszámolni sem lehet, hiszen egy pillanatra sem maradnak egy helyben. Egy kennelben mindeközben hét kölyök figyeli izgatottan az érkezésünket. A testvérek egymáson átmászva próbálnak a közelünkbe jutni egy kis simogatásért. Balaskó Ágnestől, a Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat vezetőjétől megtudtuk, hogy jelenleg is teltház van a menhelyen, és sajnos nincs olyan nap, hogy ne csöngene a telefon, hogy újabb négylábú került bajba.

Katona Vivien (balra) segítségével Balaskó Ágnes (jobbra), a Tappancs Állatotthon vezetője hatalmas bulival ünnepli meg az alapítvány 20. születésnapját

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Tappancs Állatotthon 20 éve működik Tatabányán, korábban Zsigáné Marosi Éva vezetésével. Az egykori sertéstelep az elmúlt években teljesen átalakult. A húsz év alatt több száz kutya kapott új reményt itt a boldog életre. Ezt a húsz évet szeretné most megünnepelni az alapítvány, természetesen ezzel is a kutyák boldogságát szem előtt tartva.

Segítség a Tappancsnak

A menhelyen egyszerre 60 kutya és cica kaphat menedéket, az örökbeadásuk pedig nagyon nehéz.

– Már nem csak Tatabányát látjuk el, hanem a környező településeket is. A balesetes, beteg kutyák az elsők, hiszen sérült állatot nem hagyunk az utcán. A gazdásítás pedig nagyon nehéz, mert ha egy állatnak otthont találunk, három másik jönne a helyére. De véges a férőhelyünk és a pénzünk is – magyarázta Ági, aki elmondta, hogy szombaton délutánonként tartanak sétáltatást, ahol az érdeklődők is megismerkedhetnek védenceikkel.

Bár most szombaton a menhely jelenlegi lakóival nem találkozhatnak az érdeklődők, de sok már gazdás kutya érkezik majd a jubileumi ünnepségre. Katona Vivien elkötelezett segítője a Tappancs Állatotthonnak, az ő ötlete volt, hogy egy nagyobb bulival egybekötött adománygyűjtéssel ünnepeljék meg a 20 éves születésnapot.

Az állatotthonban összesen hatvan kutya és cica lelhet menedékre. A balesetes, vagy beteg állatok elsőbbséget élveznek

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Az állatotthon minden évben szervez egy kisebb rendezvényt, azonban úgy gondoltam, hogy idén, a jubileumi születésnap alkalmából egy nagyobb, jótékonysági rendezvényt is szervezhetnénk. Mivel rendezvényszervezőként dolgozom a kapcsolataim segítségével sikerült olyan sztárfellépőket az ügy mellé állítanom, akik szintén szívügyeknek tekintik az állatvédelmet – magyarázta Vivien.