Az időjárás is kedvezett a hétvégi vigadalomnak. Az idei Ászári Szüreti Vigadalmat a falubéliek a szokásokhoz híven a lecsófőző versennyel indították. A közösség délután négy óráig serényen díszítette a település főútját, hiszen mindenki várta a felvonulást. A program a Bicskei Fúvószenekar koncertjével kezdődött. Utánuk a sort a a "Dancing Queens" tánccsoport fergeteges táncbemutatója folytatta.

Szebbnél szebbre díszitett traktorokon utaztak az Ászári Szüreti Vigadalom felvonulásán

Forrás: Ászár közösség hivatalos oldala/Facebook

Jármű nem maradt szabadon a szüreti felvonuláson

A művészek kellőképpen megalapozták a közönség hangulatát a felvonulásra. Szőlőfürttől, lufitól pompázó traktorok és lovaskocsik érkeztek, amire kicsik és nagyok egyaránt felszálltak. Jármű nem maradt szabadon, hol az iskolásoktól, hol a nagyobbaktól, hol pedig a hagyományőrzőktől telt meg az utánfutó. Aki pedig nem fért fel a járgányokra, gyalogosan csatlakozott a menethez. Mindenki élvezte a jó hangulatot. A hömpölygő tömeg több helyen is megállt. A különböző kínáló asztaloknál borral, üdítővel és aprósüteménnyel várták a menetet. A felvonulás természetesen nem csendben telt. A jó hangulathoz a zenét a Bicskei Fúvószenekar biztosította, akik szintúgy gyalog kísérték a menetet. Természetesen a jókívánságok sem maradhattak el. A hagyományőrzők minden megállóhelyen köszöntötték a házigazdákat.

Szóljon most mindenki sógornak, komának, Eljött az ideje a mulatozásnak! Igyunk jó borokat, kóstoljunk meg többet, Ma csak nevetéstől hulljanak a könnyek!

A költemény először felszólított mindenkit a mulatságra és jókedvre, de megismerhettük a falu ez évi dicsőségeit, büszkeségeit is. Szó esett például a település híres szülöttjéről Jászai Mariról is. A felvonulás után sem halkult el a falu. Este folytatódott a mulatság. Fél hattól a sokak által kedvelt és szeretett Parno Graszt zenekar zendített rá. A banda igazi lendületes hangulatot varázsolt a színpadra. A koncert után nem sok idő volt a pihenésre fél nyolctól ugyanis a vigadalom záróprogramja az éjfélig tartó utcai bál kezdődött. A nap folyamán az ászári pincék borai is bemutatásra kerültek, így mindenki kóstolhatott a helyi termelők kiváló boraiból.