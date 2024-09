Program 2 órája

A Parno Graszt is fellép a hétvégi Szüreti Vigadalmon

A Parno Graszt is fellép a hétvégén Ászáron. A település életében is elengedhetetlen őszi hagyomány a szüreti vigadalom. A felvonulás mellett mindig helyet kap a lecsófőző verseny is.

Szeptember 28-án a VIII. Szüreti Vigadalomra hívja Ászár az érdeklődőket. A fergeteges sokadalom szokásosan a lecsófőző versennyel indul. Szüreti vigadalomra várja Ászár az érdeklődőket hétvégén

Forrás: Ászár közösség hivatalos oldala/Facebook A programsorozat a Dancing Queens tánccsoport majd pedig a Bicskei Fúvószenekar előadásával folytatódik egészen 16.00 óráig amikor is elindul a hagyományos szüreti felvonulás. A felvonulás alatt kicsik és nagyok, néptáncosok, mazsorettesek közösen a falu egyik végéből elindulva végigjárják a települést. A rendezvény látványosságát a sokszínűség mellett a lovaskocsik és utánfutós traktorok adják. Ilyenkor ugyan is a faluból aki csak teheti traktorra vagy lóhátra pattan, hogy a felvonuláshoz csatlakozzon. A menet után A Parno Graszt együttes gondoskodik a jó hangulatról , a napot pedig az éjéjfélig tartó utcabál zárja. A szüreti vigadalom ideje alatt az ászári

