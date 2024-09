A globális felmelegedés hatását a természet is megérzi, hiszen a zöldségek és gyümölcsök is hamarabb érnek. A solaris szőlőfajta szüretelésének kezdetéről augusztus első hetében beszámoltunk. A gazdák elmondása szerint érezhető a természet előbbre léte. A szüreti vigadalmak időszaka azonban továbbra is szeptember vége maradt.

Idén korábban indult a szüret. A bálok és mulatságok időszaka viszont nem változott

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Érkezik a szüreti mulatságok időszaka

Ászáron például szeptember 28. tartják a nyolcadik szüreti fesztivált. Az egész napon át tartó programok sorát a lecsófőző verseny indítja. De lesz táncelőadás és a Bicskei Fúvószenekart is meghallgathatjuk. A felvonulás délután négy órakor indul. Utána a Parno Graszt együttes koncertjét élvezhetik a látogatók. A szüreti fesztivált az éjfélig tartó utcabál zárja. A részletes programsorozat az esemény hivatalos honlapján érhető el.

Rédén sem feledkeznek meg a szüret hagyományairól. Itt szeptember 30.-án délután egy órakor gyülekeznek az Esterházy parkban a felvonulók. A menet után a rédei Eszterlánc néptáncsoport táncbemutatóval kedveskedik a mulatságot pedig egy zenés vacsorával zárják a Kastélyparkban. A program részletes leírása elérhető itt.

További helyszíneken is élvezhetjük a szüreti mulatságokat

Mint arról beszámoltunk, a Komáromi járásban több helyszínen is rendeznek szüreti mulatságot. Szőnyben például már pénteken megkezdődnek, 19 órakor lesz a borünnep megnyitója, de Mocsán is a mostani hétvégén lesz a szüreti felvonulás.