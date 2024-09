Érdekesség, hogy az idei szüreti időszak a nyári időjárás miatt sokkal korábban kezdődött. A legkorábban érő szőlőfajtát a Solarist, már augusztus elején leszedték a termelők. Így az ősz elején kedvelt must sokkal hamarabb elkészült. Ez azonban nem hozta előrébb az időszakkal járó hagyományokat. Sok más helyen Kömlődhöz hasonlóan készülnek szüreti felvonulással, fesztivállal és bállal is a megszokott időintervallumban. A felvonuláskor éppen úgy, ahogy Kömlődön is, nem csak a hagyományőrzők díszelegnek viseletben, a traktorok is ünnepi díszítést kapnak.