A szeptember 19-i ülés legfontosabb napirendi pontja volt a költségvetés-módosítás. Újra. Magyarné Kocsis Andrea (Fidesz-KDNP) pénzügyi bizottsági elnökként tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította a költségvetést. Azaz, arra érdemesnek tartotta volna, ha nem szembesül azzal a ténnyel, hogy az óvárosi és felsőgallai minibölcsőde nem készült el időre, és ez a csúszás meglátszik a számokon is. Magyarné szerint:

85 millió forintot vissza kell fizetni, összesen pedig 335 millió forinttal került többe...

– befejezni már nem tudta a mondatot, ugyanis letelt a hozzászólásra szánt időkeret.

Komoly nézeteltérést váltott ki, hogy minden bizonnyal két alpolgármestere lesz Tatabányának októbertől. A hozzászólók szerint a döntés nem jogszabály szerinti, erkölcstelen és politikai ízléstelenségről vall. Ez utóbbi Boda Bánk László (Mi Hazánk Mozgalom) szájából hangzott el, ahogyan az is, hogy megadtak minden esélyt arra, miért ne szavazza meg most sem a költségvetés-módosítást.

A komoly állásfoglalás mögött nyilvánvalóan megbújt más is. Mint kiderült, Szücsné 16 millió forintot különít el arra, hogy az alpolgármesteri székből távozó Lusztig Péternek jutalmat – többek szerint tisztes végkielégítést – adjon, és Lusztig az évek alatt felhalmozódott, ki nem vett szabadságai után is megkapja a jövedelmét. A milliókból továbbá arra is szánt némi pénzt a városvezető, hogy októbertől a főállású alpolgármester mellett társadalmi megbízatásúalpolgármestere is legyen a városnak.