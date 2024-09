Kinga már eddig is bebizonyította, hogy hatalmas küzdeni akarás van benne és sorozatosan felülmúlja az orvosok várakozásait. A baji kislánynak most szeptemberben kellett volna elkezdenie az óvodában a nagycsoportot, helyette otthon küzd folyamatosan, hogy újra megtanuljon beszélni és járni. A szülők a hét sztrók után keresik a megoldást.

Kinga műtétje két hónappal korábban volt. A kislányt hét sztrók után műtötték meg. A család most külföldön szeretne újabb segítséget kérni

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Kinga egy speciális ágyban fekszik a nappaliban. Édesanyja egy percre sem hagyja magára, mesél neki, beszél hozzá, vissza idézi a régi élményeiket. Közben kislánya minden mozdulatát figyeli. Ugyanis Kinga már mosolyog, jelez a kezével, sőt több szót is érthetően kimond. Hála a sok fejlesztésnek, a lábait is tudja már mozgatni, és a kezeit is egyre ügyesebben használja. Azonban még nagyon hosszú az út, hogy újra óvodába mehessen. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy egy újabb műtéttel megakadályozzák egy újabb sztrók kialakulását.

Van esély a hét sztrók után?

Kinga első műtéte Szegeden volt, ahol a Moyamoya szindroma magyar specialistája végezte el a tíz órás beavatkozást. Azonban első alkalommal csak az agyának a jobb oldalát tudták megműteni. A terv az volt, hogy a következő beavatkozás két héttel később lesz, azonban annyira leromlott Kinga állapota, hogy el kellett végül halasztani. Az orvosok szerint Kinga bal agyfélteke teljesen elhalt.

A szülők azonban nem nyugodtak bele a helyzetbe és felvették a kapcsolatot más szülőkkel, akiknek gyermekük szintén Moyamoya szindromában szenvedett. Így szereztek tudomást egy svájci és egy svéd kórházról, ahol szintén a a betegség specialistái dolgoznak. Végül ismerős segítségével sikerült felvenni a kapcsolatot a svéd intézménnyel, ahol újabb esélyt kaphat Kinga a műtétre. A Karolinska Intézet Európa egyik legnagyobb, legrangosabb orvosi egyeteme Stockholm Solna és Huddinge negyedében.

A hét sztrók után életmentő koponyaműtétet végeztek Kingán. A műtét nyoma örök emlék marad

– Egyelőre egy másodvéleményt szeretnénk kérni a kórháztól, hogy Kinga agyának bal agyféltekéje valóban teljesen elhalt-e, vagy még van esély a megmentésére. Illetve szeretnénk megtudni, hogy az agyának a jobb oldalát esetleg szükséges-e még műteni – magyarázta Gabi, Kinga anyukája, aki elmondta, hogy a svéd orvosok szerint egy speciális módszer segítségével egy órára le tudják csökkenteni a műtét idejét. Ami nagyon fontos, hiszen így jóval kevesebb stressz éri az agyat közben. Azonban ehhez az első lépés, hogy a kinti orvosok is megvizsgálhassák Kingát.