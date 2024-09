A Szőnyi Szüret és Borünnep résztvevőit kísérőprogramok is várták. Volt múzeumpedagógiai foglalkozás, játszóház, népművészeti vásár és alkotósarok, de a Komáromi Kosárközösség piaca is kitelepült. A közönség kültéri kiállítást is láthatott a közelmúlt szüreti pillanataiból.