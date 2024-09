Négy 250 kilós vaddisznó él boldogságban a dömösi állatvédőknél. A BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője, Márton András és felesége, Judit hat évvel ezelőtt fogadta be az árvákat. Az anyakoca ugyanis lakott településre fialt be, ahova lakossági bejelentésre a rendőrök kihívtak egy vadászt, aki kilőtte az anyaállatot az újszülöttek mellől. A négy újszülött vadmalac gondoskodás nélkül elpusztult volna, így az állatvédőkhöz kerültek.

A négy teljesen szelíd vaddisznó hat éve él a dömösi állatvédőknél

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Márton András elmondta, hogy a malacok egynaposok voltak, amikor befogadták őket, így cumisüveggel kellett még őket etetni. A négy malac éjjel és nappal 3 óránként hangos visítással követelte az ételt. A gondoskodásnak hála, mára 200-250 kilós vaddisznókká cseperedtek. Név szerint: Gusztáv, Falatka, Mazsola és Puszedli.

Költöznek a vaddisznók?

– A négy kézzel nevelt vadmalacot egyértelmű volt, hogy nem tudjuk visszaengedni a vadonba. Ők kondatagnak tekintenek bennünket, de az idegenekkel is nagyon barátságosak. Ezért olyan otthont szerettünk volna találni nekik, ahol jó életük lehet – magyarázta az állatvédő. Végül Erdősmecskén találtak nekik új otthont.

– Egy magánállatkertben alakítottak ki számukra egy félhektáros területet. A cél az lett volna, hogy simogatható kedvencek legyenek és a látogatók találkozzanak olyan vadállatokkal is, amelyek honosak nálunk. Hiszen zsiráfot szinte bármelyik állatkertben láthatnak, de a vaddisznókkal csak kevés helyen tudnak találkozni. Ivartalanítva lettek és chipet kaptak, de mire költöztek volna bejött az ASP, vagyis az afrikai sertéspestis. Az egész Visegrádi-hegységet a vörös zónába sorolták, és ez azóta is így van. Így a malacok azóta is nálunk élnek. Mivel 25-30 évig is elélnek, ők lesznek a lányunk örökségei is – nevetett Márton András, aki egy kedves történetet is elmesélt kedvenceiről. A hatalmas, mázsányi vadmalacok ugyanis nemrég annyira megijedtek, hogy kidöntötték a kerítést. Így most egy teljesen új kerítést kellett nekik építeni, aminek az alapja a föld alatt másfél méter mélyre van beásva.