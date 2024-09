Oktatójuk, Illés Judit elmondta, a szenior örömtáncosok helyi csoportja hét évvel ezelőtt alakult meg, Molnár Attila polgármester támogatásával, hazánkban az elsők között. Az önkormányzat azóta is támogatja működésüket.

A szenior örömtáncosok minden év szeptemberében táncolnak

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Illés Judit arról is beszélt, szeptember az Alzheimer világhónapja, ez alkalomból táncolnak már negyedik alkalommal a Duna-parti városban. A rendezvény kezdetén az is kiderült, hazánkban is csaknem 300 ezer szenved Alzheimer-kórtól, ez a szám pedig rohamosan emelkedik.