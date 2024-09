Szeptember a szerelmes gímbikák hónapja, ilyenkor tőlük hangos az erdő. A szarvasbőgés úgy cseng a szarvastehenek fülében, mint egy szerenád. De nem csak a teheneket kápráztatja el a jellegzetes és hangos ének, hanem a természetjárókat is.

Szarvasbőgéstől hangos szeptemberben a szomódi erdő is

Fotó: Simon LÁszló / Forrás: Gemenc Zrt

Szarvasbőgéstől hangos az erdő

A szomódi erdőben is a gímszarvasok nászdalától zeng a farengeteg. Az ilyenkor szerelemtől átfűtött állatok jóval óvatlanabbak, figyelmetlenebbek, így könnyebb őket lencsevégre kapni, akár videózni. Kollégánknak szerencséje volt, erdőjárása során nem csak a szarvasbőgésben volt része, egy különleges bika ki is sétált elé. Az állat különlegességét az jelentette, hogy ékes fejdíszének csupán az egyik fele volt meg, agancsának párját letörhette. Most videón is megmutatjuk, milyen az, amikor ezek az állatok szerelembe esnek.