– Az utóbbi években sorra kapta az elismeréseket. A kemma.hu-n év ember jelölt volt, Prima díjra is jelölték, Komáromban Pro Urbe díjat kapott, most pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét is kiérdemelte. Most érett be a több évtizedes munka gyümölcse?

– Jó dolog az, amikor a városodban, a megyédben és országosan is elismernek. Még ha nem is látják a munkásságom minden szegmensét, akkor is egyfajta megerősítés ez, hogy jó volt, amit eddig csináltam, ebben az irányban kell tovább haladni. Kell a visszacsatolás néha. Ha egy vezető kap elismerést, az nem csak neki szól, hanem a munkatársaknak is. Nekem egy olyan jó kis gárdám van, akik együtt húzzák velem a múzeumot. Ha van egy cél, mindenki ezerrel dolgozik annak érdekében, emellett remek tárlatvezetőink is vannak. A sikerhez olyan családi háttér is kell, akik hagynak dolgozni és támogatják a munkádat. A párom nem csupán hagyja, hogy későn menjek haza és szombaton is dolgozzak. Amiben tud támogat, és segíti a munkámat. A gyerekemről nem is beszélve, akire külön büszke vagyok, hiszen fantasztikus fiatalember lett belőle. Az édesanyámat sajnos most veszítettem el. Ő volt az, aki mindig, mindenben ott volt mellettem. Mekkora élmény lett volna neki, ha tudja, vagy látja, hogy kapok egy ilyen díjat!

Számadó Emeséék szeptemberben sem pihennek

Szeptemberben is sok érdekes program várja az érdeklődőket a komáromi múzeum szervezésében. Szeptember 21-én a múzeum csatlakozik a kulturális örökség napjai programhoz. 10 órától Ábrahám Tamás vezeti körbe a látogatókat az Igmándi erődben, a római kőtárban, 13 órától pedig Számadó Emese a Kecskés László-emlékházban tart vezetést. 15 órától Pokornyi Gábor a tengerészeti kiállítással ismerteti meg a látogatókat. 10 és 16 óra között tematikus játékok és tárlatvezetések is lesznek a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban. Szeptember 24-én Anker Alfonzról, a Komárom és Környéke Postagalamb SE egykori elnökéről emlékeznek meg. A program során Gyula József okleveles agrármérnök tart előadást.