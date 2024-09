Az esemény kezdetén Arlett Tamás, az Endresz Csoport vezetője is köszöntötte a résztvevőket és Számadó Emesét, akinek gratulált nemrégiben kapott állami elismeréséhez is. Elmondta azt is, a Komáromiak komáromiaknak Komáromról előadások folytatódnak a jövőben a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Mindezek mellett beszélt arról is, hogy szeretnének több alkalommal kerékpáros és gyalogostúrákat is rendezni, amelyekről a Facebook-oldalukon adnak majd részletes tájékoztatást. A kirándulásaikhoz bárki csatlakozhat majd.