Az érdeklődők pedig még azt is megnézhették, hogy hogyan is készül az igazi Szatmári szilvalekvár. A két napos rendezvény közben két hatalmas rézüstben készült a hagyományos finomság, amit természetesen meg is lehetett kóstolni. Panyola község pedig elhozta Tatára a csavart szilvás fánkot, ami szinte vajként olvad szét a szájban. A tatai dandár konyhája az idei SVÉT-en is csillagos ötösre szerepelt. Szombaton 750 adag étellel készültek, aminek több, mint a fele három óra alatt elfogyott.

Hogyan is készül az igazi Szatmári szilvalekvár? A SVÉT napján ezt megtudhattuk

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Díjátadó

A SVÉT-en adták át a neves gasztronómiai lap, a Magyar Konyha elismeréseit is. Idén hárman vehették át a termelői díjat, amit többek között Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke adott át. Lévai Anikó köszöntőjében megemlítette, hogy ő is állattartó családból származik, ahol nincs pihenés és szabadnap és csak az kap reggelit, aki már az állatait ellátta reggel. És boldogok lehetnek azok, akiknek az asztalára egy hazai családi gazdaság termékei kerülhetnek.