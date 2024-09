Összesen 35 étterem, 20 borászat, több kézműves termelő és termelői közösség várja finomabbnál finomabb kínálatával a közönségét. Többek között a mangalicatenyésztők, kézművessör-készítők, magyar pálinkák, Szabi a Pék, magyar szarvasgomba és idén először bemutatkozik a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület és Panyola község, akik a szilvalekvár készítésének rejtelmeibe is beavatják az érdeklődőket. A Stílusos Vidéki Éttermiség , vagyis a SVÉT idén már 14. alkalommal várja a gasztrónomia szerelmeseit.

Tatán, az Esterházy-kastély parkjában idén is megrendezik a NAGY SVÉT találkozót, amely ismét finom ételekkel és italokkal várja a látogatókat

Fotó: SVÉT / Forrás: Facebook

A hazai kiállítók mellett, Erdélyből, Felvidékről és Vajdaságból is érkeznek kiállítók ismét. Idén is színesíti a rendezvény hangulatát és hozzájárul a gasztronómiai élmények fokozásában a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár is. Michelin-csillagos éttermek között a tatai dandár konyhájának kínálatát már tavaly is megkóstolhatták az érdeklődők.

Ínyencségek a SVÉT asztalán

A SVÉT közleménye szerint a gasztronómiai élmények mellett a hazai kistermelők és kézművesek is bemutatják termékeiket, mint például kézműves sajtok, olajok, borecet, mustár, szörpök, méz, sáfrány lekvárok és még sok finomság lesz kostolható és megvásárolható a helyszínen. A Pannon Bormíves Céh és a helyi Neszmélyi Borút Egyesület tagjai kiemelkedő borokkal és pezsgőkkel várják az érdeklődőket, míg a kézműves sörök szerelmesei is megtalálják majd a nekik való különlegességeket. Akik pedig kíváncsiak a hazai pálinka kultúránk érdekességeire, a Pálinka Nemzeti Tanács tagjainak termékeit is megkóstolhatják.

Idén is megrendezik a Mini Mangalica fesztivált és rengeteg házi finomságot lehet kóstolni és vásárolni. A Magyar Konyha magazin Év termelői díj átadása is a fő események között szerepel, illetve bemutatják a legjobb termelőket bemutató kiadványt is. Az NAGY SVÉT találkozón kulturális programok és gasztronómiai beszélgetések, gyermek programok is várják az érdeklődőket.