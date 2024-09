Story egészségével is minden rendben van, a néhány hónapos kutyus több orvosi vizsgálaton túlvan és minden kötelező oltását megkapta. A labrador keverék kiskedvenc szófogadó, okos eb. Már teljesen hallgat a nevére és az ülj parancsra is. A család tervei szerint, ha elég idős lesz, még kutyaiskolába is íratják.