Ezt követően jött a tájfutás, majd mix foci következett, fiúk és lányok közösen játszottak egy csapatban. Miközben a felsősök mozogtak, az alsósok sem unatkoztak. Ők is bemelegítéssel és iskolakörrel kezdték a napot, majd ügyességi feladatok várták őket. A gyerekek újabb sportágat is kipróbálhattak, dartsozni is lehetett.

A program végül délután sportdiszkóval ért véget.