A Spárta váltófutást 2009 óta szervezik meg Komáromban. A versenyt kezdetben azért szervezték, mert az egyesületi tagok közül többen is indultak az évek során a Spartathlon versenyen, biztatásképp pedig az otthoniak is futottak. Bár az egyesület tagjai közül Szőnyi Ferenc és Dombay Gábor is célba ért már korábban a versenyen, idén nincs komáromi induló a Spartathlonon. Ennek ellenére is támogatják a magyar csapat indulóit és népszerűsítik a futást a helyiek körében.

A diákokat is várják a komáromi Spartathlon futásra

Fotó: Komárom / Forrás: Facebook

Eddig jellemzően pénteken kezdődött a Spartathlon, amely során 246 kilométert kell megtennie a versenyzőknek, most azonban szombaton lesz a rajt. Komáromban azonban most is pénteken kezdik a futást, mert szeretnék megmozgatni a diákokat is. Reggel héttől egészen sötétedésig lehet gyűjteni a kilométereket a Rüdiger-tó partján. Bármilyen távot lehet választani, sőt még futni sem muszáj, akár körbe is lehet sétálni a tavat.