Az eseményen megtudtuk, 2007 óta rendezik meg ezt a programot, akkor Szőnyi Ferencet támogatták ezzel az akcióval, aki abban az esztendőben futotta le a görögországi Sptartathlont. Azóta is mindig futnak a spártai verseny ideje alatt, így támogatva a magyar versenyzőket.

A spártai futóversenyen a gyerekek egymásnak is szurkoltak

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Dombay Gábor szervező lapunknak elmondta, 2021-ben ő is részt vehetett a Spartathlonon, a rövid pihenések alkalmával pedig erőt adott neki az a videó, amelyen érte futottak a komáromiak. A váltófutáshoz sok diák is csatlakozott, már kora reggel mintegy ötszázan csatlakoztak az akcióhoz. A résztvevők jellemzően egy-két kört futnak, de volt már olyan is, aki 42 kilométert tett meg.