Bár mostanra enyhülni látszik az idő, a fecskék állományát komolyan megtizedelte a számukra kedvezőtlen a hideg, esős és szeles időjárás, hiszen a madarak ilyenkor nem jutnak táplálékhoz, három-négy napon belül pedig éhen halnak. Bár több ezer példány esetében etetéssel nem segíthetünk, egyéb módszerekkel megkönnyíthetjük a mostanra kimerült madaraknak ezt az időszakot.

Meleg hellyel is segíthetünk a fecskéknek

Fotó: Orbán Zoltán / Forrás: MME Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoport

Tartós eső esetén a fecskék épületek közelébe húzódnak. Ha kinyitjuk nekik a garázsunkat, melléképületünket, lépcsőházunkat, istállónkat, ahová a hideg elől behúzódhatnak, akkor biztonságban lesznek. Ha melegben vészelik át a rossz időt, akkor egy-két nappal is tovább bírhatják. Amikor az eső eláll, kiengedhetjük őket, hogy ki tudjanak repülni vadászni.

Lisztkukacokkal is segíthetünk

Ha legyengült madarat találunk, az etetéssel is meg lehet próbálkozni. Ahogy a madártani egyesület oldalán is olvasható, első körben az eresz alatt, az ablakpárkányon üldögélő, vagy az épület helyiségeinek melegébe behúzódó madarak közelébe lapos tálkába élő lisztkukacokat, ezek mellé apróra vágott egyéb táplálékot tehetünk ki, ezeket a kiéhezett madarak jó eséllyel felcsipegetik. Mivel a fecskék repülő rovarra vadásznak, a nem mozgó darabolt marhahús, nedves macskakonzerv, túró-reszelt sajt-főtt tojás keverékéből álló táplálékról a madarak nagy valószínűséggel nem ismerik fel, hogy az ehető. Ezért érdemes lisztkukacot is tenni ezekre, hátha ez rávezeti a madarakat a táplálék felismerésére.

Bár vármegyénkben eddig tömegesen nem szorultak segítségre a madarak, a veol.hu-n arról is írtak, vasárnap egy időre lezárták Balatonszepezdnél a 71-es főutat is, mert a környéken rengeteg bajba jutott fecskét találtak, amelyeket meg kellett menteni. Aki bajba jutott fecskét talál, az a madármentőktől is kérhet segítséget, akik további hasznos információkkal is szolgálnak majd.