– Az élvefogó csapdákat közterületre nem lehet elhelyezni, ugyanis többször is volt arra példa, hogy azokat ismeretlen személyek megrongálták. Ezért olyan területre helyezik el a csapdát, ahol az védve van és feltehetően a róka útvonalába esik. Utána már a ravaszdin múlik, hogy belesétál-e – magyarázta a jegyző, aki szerint egyértelműen a könnyen megszerezhető étel miatt jött be a városba a róka. Ezért is fontos, hogy a szemetet mindig zárt tárolókba dobják a lakók és ne a kukák mellé helyezzék. Azt viszont kifejezetten kérik, hogy direkt ne etessék a vadonélő állatokat, mert akkor biztosan a városba fognak szokni.

– Ha sikerül befogni a rókát, akkor a város határától messzebb, a természetes élőhelyén fogják majd elengedni. Remélhetőleg nem fog visszatérni Tatára – tette hozzá dr. Horváth József, aki azt is elmondta, hogy már évek óta nem találtak a környéken veszett rókát, ami annak is köszönhető, hogy a vadásztársaság rendszeresen tesz ki olyan eleséget, amikben veszettség elleni szer van.