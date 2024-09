Július 12-én kezdődött az őrület. Akkor született meg a gondolat a tulajdonosban, Reinhardt Róbertben és feleségében, Enában, hogy mi lenne, ha megpróbálkoznának valami egészen újjal. A gondolatot pedig tettek követték: elkészült a sör és a tócsi ízű fagylalt, amelyeket azóta olyanok követtek a pultban, mint a fasírt, a csülkös pacal, a rakottkrumpli, a csirkepaprikás, a káposztástészta, a hortobágyi palacsinta, a paradicsomleves és a töltött paprika. De a vendégeik kérhettek már náluk tölcsérbe kovászos uborkát, cheddar sajtos nachost, chilis babot, lecsót, nokedlit vagy éppen zsíros kenyeret hagymával. A Roberto Cukrászda legutóbb például vásárlói kérésre pisztáciás künefe ízű fagylaltot készítettek.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Nemrég írhattunk arról, hogy a cukrászda világhírnévre tört. Franciaországban, Dubajban és Kanadában is írtak a tatabányai süteményesről. A nagy siker után sincs megállás a Robertoban. Nemrég jelentették be a hírt, hogy terjeszkednek. A cukrászda októberben tervezi megnyitni második üzletét a fővárosban. Ősz közepétől Budapesten a Bécsi út 270-es szám alatt is megtalálhatjuk majd az érdekesebbnél érdekesebb ízű fagylaltokat.