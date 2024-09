Testvéremék a minap meglátogattak engem kislányukkal, a KRESZ-parkba mentünk, ahol a poronty a kis bringájával lelkesen tanulhatta a helyes közlekedés szabályait, alapelveit. Természetesen még bukósisakja is volt, hogy a szabályos közlekedést a maga teljességében lemodellezze. Lelkesen rótta a köröket, mígnem édesapja megállította, odament hozzá és felhívta figyelmét, hogy majdnem nekiment egy másik bicikliző gyermeknek, figyeljen oda jobban a közlekedésnél. A kislánya lelkiismeretes, ennek megfelelően kicsit el is pityeredett, de azt követően már minden rendben volt. És most már azt is tudja, hogy néz ki egy rendőrségi igazoltatás.