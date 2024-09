Mint arról beszámoltunk, szeptember 13-án adták át az Év Vállalkozója és a Vármegyei Prima Díjakat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Komárom-Esztergom vármegyei szervezete immár 19. alkalommal szervezte meg a gálát, amelyen a gazdasági, a kulturális, sport- és közélet példaképeit, nagyjait díjazzák. A Prima Gála immár hagyományosan a Jászai Mari Színházban adott teret az egyénen túlmutató, közösségeket formáló életutak elismerésének.

Öröm és büszkeség: a Prima Gála az értékek ünnepe

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az est elején Pordán Zsigmond, a VOSZ vármegyei szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket, felidézve a Prima-történelmet, a néhai Demján Sándor üzletembert, aki alapítója, ötletgazdája és motorja volt a Prima Primissima-szellemiségnek, hogy a vállalkozók fogjanak össze, és élteessék, erősítsék a magyar értelmiség eredményeit, a tudományt, a művészeteket, a kultúrát. Ez a szellemiség ölt testet most évről-évre a vármegyékben is, nálunk is, amikor a helyi vállalkozók a helyi példaképeket ismerik el.

Pordán Zsigmond arra is kitért, hogy a Vármegyei Prima Díjjal az idén már kétmillió forintos pénzjutalom jár. Dr. Kancz Csaba főispán beszéde elején külön köszöntötte Demján Sándor özvegyét, Lídia asszonyt is, majd az elmúlt nehéz évek felidézése után arról beszélt, hogy a jövőben a pozitívumok megjelenésében bízik.

Kövessétek hétvégén is a Kemma.hu-t! Exkluzív interjúk a Prima Díjasokkal, első reakciók a díjazottaktól, videók!

A gálát megtisztelte jelenlétével még többek között Perlusz László, a VOSZ főtitkára, Erős Gábor országgyűlési képvisleő, dr. Veres Zoltán vármegyei jegyző, Steindl Balázs esztergomi és Lusztig Péter tatabányai alpolgármesterek, dr. Szerencsé László, a a Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Molnár Attila komáromi, valamint Michl József tatai polgármesterek is.

A gálaműsorban fellépett a Népház Show Formációs Táncegyüttes, Száraz Tamás énekes-musical színész közreműködésével is, Szeredy Krisztináék is remek hangulatot varázsoltak, míg a bálban a Story Zenekar táncoltatta meg a vendégeket.