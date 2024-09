Ami azonban a legjobban megmaradta bennem, hogy egyetlenegy vonat sem volt pontos. A hangosbemondó szakadatlanul ismételte a késéseket. Bemondták, hogy a Savaria Intercity előreláthatólag 35 percet késik, a Győrből érkező S10-es 15 percet, a Déliből jövő pedig 10 percet késik és tudnám még az unalomig folytatni a sort. Pedig nem volt 40 fok meleg, sem hófúvás. Mondhatni, a napos, 23 fokos idő még a MÁV-nak is ideális lehet, már csak ezért is volt furcsa, amit tapasztaltam. De legalább a nótorius késők is elérték a szerelvényeket. Sz. I.