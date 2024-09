Poloskainvázió 1 órája

Van egy rossz hírünk azoknak, akik irtóznak a poloskáktól: nem csak büdös, de még csíp is!

Az ősszel együtt évről évre a poloskainvázió is beköszönt, ám most úgy tűnik, új ellenséggel kell szembenéznünk. A poloskák újfent már nem csak csúnyák és büdösek, de úgy néz ki, csípnek is.

A klímaváltozás következményeként hazánkban is megjelentek az úgynevezett platánpoloskák, vagy más néven a csipkéspoloskák, amelyek még az eddig megszokott poloskafajoknál is idegesítőbbek – olvasható a ripost.hu oldalán. A csipkés kinézetű poloskák elsősorban a platánokat támadja, de akár az embereket is megcsípi

Forrás: Shutterstock Már nem csak büdösek, de még csípnek is a poloskák Egyre több kellemetlenséget okoznak idehaza a platánpoloskák, ugyanis ezek az apró rovarok nem csak idegesítőek, de még csípnek is. A kinézete miatt csipkés poloskának is nevezett forró égövhöz szokott rovar a klímaváltozás következményeként telepedett meg hazánkban, és mivel otthonosan érzi itt magát, brutálisan elszaporodott. A platánfák közelében megjelenő rovarok csípése igen kellemetlen, ráadásul a szó szoros értelmében csapatostul indítanak támadást az emberek ellen. A platánpoloska a fák levelét szívogatja, és bár nagy kárt nem okoz, nehéz ellene védekezni. Tekintve, hogy az egyre gyakoribbá váló enyhe telek és a meleg, aszályos nyarak segítik a terjedését, tömegszaporodásait, a védekezés ellenük igencsak nehézkes. A kártevő a fák kérge alatt telel át és ilyen szélsőséges meleg időben egy évben akár 3 nemzedék is képes ott kifejlődni. Nem csak az extrém meleg miatt jelentek meg tömegesen, hanem amiatt is, hogy a platánfák a meleg ellen úgy védekeznek, hogy ledobják kérgüket, ezzel a lakosságra szabadítva a fák kérge alatt szunnyadó rettenetes rovarokat. Na de felmerül a kérdés: miért csípik meg az embereket, ha békés növényevőkről van szó? – Próbaszúrást végez az emberen is, hogy van-e valami ennivaló. Csípése irritációt okozhat, de az egészségre komoly veszélyt nem jelent – nyugtatott meg mindenkit Székely Róbert földművelési és erdőgazdálkodási szakember a zaol.hu cikkében, majd hozzátette, ez a néhány milliméteres élőlény nem megy be a házakba, így „csak” a szabadban okoz problémát. Térképen a megyei poloskainvázió adatai A megfoglak.hu oldalon elérhető és települési adatokat is tartalmazó poloskatérképen az látható, hogy a poloska észlelések hogyan alakultak vármegyénként. Komárom-Esztergom vármegye fertőzöttsége közepes, az észlelések száma ezer lakosra vetítve 1,41, ami viszonylag jónak számít. Vármegyénkben néhány településről külön vannak adatok. Oroszlányban és Tatabányán közepes, Esztergomban, Komáromban és Tatán nagy a fertőzöttség. Észlelések tekintetében Nyergesújfalu (2,80) és Lábatlan (2,96) viszi a prímet, ez a két érték már a kiugró kategóriába számít.

Komárom-Esztergom vármegyében a poloskás fertőzöttségi szintje közepes, amely jónak számít országos szinten

Forrás: megfoglak.hu De minek és mitől van a jellegzetes szaguk? Támadóik ellen hatékony módon, bűzmirigyeik segítségével védekeznek a poloskák. A bűzös váladékot termelő mirigyek nyílása a kifejlett egyedek hasi oldalán, a lárváknál pedig a hátoldalon található, veszély esetén hozza működésbe, de ha eltapossuk, akkor is erősen érezhető lesz a szag. Ezért a váladékban levő aldehidvegyületek felelősek – olvasható a veol.hu oldalán.

