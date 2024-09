Mint arról korábban beszámoltunk, Tata főállású alpolgármestere, Rigó Balázs az augusztusi testületi ülésen jelentette be távozását, ugyanis szeptember 1-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusaként dolgozik már. Purgel Zoltán, társadalmi megbízatású alpolgármesterként, illetve képviselőként segítette Tata fejlődését. Azonban a júniusi választásokon már nem indult mandátumért, így októbertől már ő sem vesz részt a testület munkájában.

A szeptemberi előterjesztések között a két búcsúzó alpolgármester juttatásáról is döntöttek a képviselők.

Szép jutalmat kaptak a távozó alpolgármesterek

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény alapján, ha az alpolgármester a tisztségét legalább két évig betöltötte végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, melyet a képviselő-testület saját hatáskörben további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. Illetve a képviselő-testület jutalmat állapíthat meg a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a munkája értékelése alapján. A törvény a jutalom évi mértékének maximumát az őt megillető tiszteletdíj hatszorosában határozza meg.

Ezek értelmében Rigó Balázs alpolgármesternek a jogszabályban előírt végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatáson felül további három hónapnyi juttatást állapított meg. Vagyis összesen bruttó 5,2 millió forintot. Míg Purgel Zoltán Tata Város Önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármesterének a 2023-2024. évben végzett tevékenységét figyelembe véve bruttó 2,6 millió forint jutalmat állapítottak meg.

A 2016-os városi terepjáró fenntartási és javítási költsége már túl magas lenne, ezért új autót lízingel a polgármesternek a város

Az előterjesztések közé most is belekerült az a beszámoló is, amiben az elmúlt hónapban történt, a város ügyeiről szóló döntések szerepeltek. Ebből többek között kiderült, hogy Michl József polgármesternek le kell cserélnie az autóját, mert annak fenntartása már nem gazdaságos.

A polgármester pedig új autót

A tájékoztató szerint a 2016-os évjáratú Hyundai Tucson típusú városi terepjáró cseréje azért vált szükségessé, mert az autó kora és műszaki állapota egy nagy javítást tesz szükségessé. Ez pedig oly mértékben terhelné a költségvetést, hogy célszerűbb és hosszú távon gazdaságosabb egy új gépjármű beszerzése. Az autó javítási költsége ugyanis 3,5 millió forintba kerülne. Ezért egy új, szintén Hyundai Tucson lízingelése mellett döntöttek.