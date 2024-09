A komáromi polgármester legutóbbi videós bejelentkezésében köszönetet mondott a város lakóinak, akik folyamatosan ötleteket, javaslatokat juttatnak el hozzá. Hozzátette, sokan jelzik észrevételeiket a város járdáinak, útjainak állapotával kapcsolatban.

Bejárásra indul a komáromi polgármester, Molnár Attila

Fotó: Körtvélyfáy Dina

Arra is kitért, több infrastrukturális beruházást szeretnének megvalósítani, utakat, utcákat újítanának fel, az intézmények energetikai korszerűsítését is elvégzik, illetve fejlesztik a közvilágítást is. Ezért közös gondolkozásra hívja a város lakóit, a következő napokban kilenc helyszínre látogat el a város vezetője.

Október 1-jén 15 órakor a molaji kollégiumnál, 16 órakor a Hősök terén, 17 órakor pedig a Vásártéren várja az érdeklődőket. Október 2-án 15 órától a Dózsa György Művelődési Házban, 16 órától a Vezérek parkjában, 17 órakor pedig a Generációk háza udvarán fogadja az ötleteket. Október 7-én 15 órakor a Rüdiger-tónál, 16 órától a régi Csillag lakótelep játszóterén, majd a Jókai ligetben lehet vele találkozni.