Piac: Moldovát és Top Gunt is megtaláltuk

Híres és neves gyümölcsfajták is felbukkantak az újvárosi piac standjain. Például, a Top Gun szilva is nagyon nyerő a vásárlók körében. Az elnevezésről bizonyára sokaknak eszébe juthat az amerikai film főszereplője, Tom Cruise, de a rajongóknak rossz hír lehet, hogy ő bizony sehol sem tűnik fel a piacon. Ugyancsak sokatmondó Moldova. A Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas, valamint Karinthy-gyűrűs író helyett csak egy sötétkék színű csemegeszőlőre bukkanunk. Azonban még így is nyerő a vásárlók körében.