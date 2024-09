Az idei Pénzmesterek verseny minden eddiginél több résztvevőt vonzott. Az eseményt az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) immár hatodik alkalommal rendezte meg, melynek célja, hogy a középiskolás diákok pénzügyi tudatosságát és ismereteit fejlessze. A verseny főtámogatója idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), valamint a Pénzügyminisztérium (PM) volt.

A Magyar Nemzeti Bank volt a Pénzmesterek verseny egyik fő támogatója. Kanda Csaba az MNB alelnöke is beszédet mondott

Fotó: Kiss András Kristóf / Forrás: Pénzügyminisztérium

Fontos a pénzügyi tudatosság

A vetélkedőre csaknem 2200 új regisztráció érkezett, és a korábbi években részt vevő diákok közül is sokan újra próbára tették tudásukat. A verseny döntőjébe 55 diák került, akik közül 19-en hibátlan teljesítménnyel végeztek. A megmérettetés célja nem csupán a diákok pénzügyi ismereteinek bővítése, hanem a családok közötti párbeszéd előmozdítása is a pénzügyek terén. Az idei verseny több újdonságot is hozott: a pénzügyi ismeretek mellett a fenntarthatóság, az elektronikus pénzügyek és a biztonság is fontos szerepet kapott a felkészülés során.

A tanárokat is díjazták

A verseny díjazottjai között külön elismerést kaptak a legjobb esszéírók, de a szervezők a felkészítő tanárokat és az iskolákat is jutalmazták. Külön figyelmet fordítottak arra, hogy a legaktívabb pedagógusokat és intézményeket ismerjék el.

Pénzmesterek lettek tanárok, diákok

Komárom-Esztergom vármegye különösen jól szerepelt: a Tatabányai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum diákjai és tanárai számos díjat nyertek, kiemelkedve a vidéki iskolák közül.