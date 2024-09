Egyelőre nem tudni miért támadott az állat. A hozzászólók arra is gyanakodtak, hogy a patkányméreg hatására vadult meg a rágcsáló.

Volt aki látta a történteket és arról számolt be, milyen rossz érzés volt látni az állat vergődését, ami a feltételezés szerint már mérgezett lehetett. Az elmúlt időben megszaporodtak a kártevők városszerte a szemeteskonténerek környékén. Találkozhatunk velük akár fényes nappal is Sárberek, a Köztársaság út, a régi buszvégállomás és a Béla király körtér környékén is.