Az idén is megrendezték az Őszi Ízek Fesztiválja című rendezvényt Dunaalmáson, a Pihenő-tó területén.

Őszi ízek nélkül nem indulhat szeptember Dunaalmáson

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ez már a negyedik helyszíne a 2007-ben életre hívott rendezvénynek, akkor még 3 csapat indult a főzőversenyen. Készült szilvalekvár, kiállítottak számos hordót és az érdeklődők szőlőt préselhettek. A kezdeti programnak nagyon gyorsan híre ment a Duna-menti kis faluban, és rövid idő alatt kinőtte a kezdeti rendezvényhelyszínt, a „kisiskola” udvarát. A program atyjai, a két jóbarát család László János és Rátvai Miklós, valamint feleségeik örömmel látták, hogy egyre többen érdeklődnek a rendezvény iránt, így jöhetett számításba a Csokonay park a halászcsárdával egybekötve, aztán a dunaalmási kikötő vált méltó helyszínné, végül 2021 óta már a régi strand területére szervezik a fesztivált.

Játszósarok is nyílt a legkisebbek nagy örömére

A hétvégén már a tizenhetedik gasztronómiai megmérettetést szervezték. Összesen 39 kondér alatt gyújtottak be már kora reggel. Főtt hagyományos, de extra ízesítésű lecsó is. Különlegesség volt többek között a toszkánai fekete rummal spékelt és tojásos lecsó, de grillezett összetevőkkel is készült egy csapat. Ők voltak a 2018-as amerikai vígjáték után, csak Ananász Expresszként fémjelzett csapat.