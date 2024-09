– Ha kell, mindenhova bekopogtatok – mondta Zsuzsa édesanyja, aki szerint a gyógyszer szedésével látható lenne némi fény az alagút végén. Naponta három pirulát kellene szedni belőle. Könny szökik a szemébe. Sosem feledi, hogy a különös genetikai betegség már felütötte fejét a családban. Zsuzsa testvére volt az. Évekkel ezelőtt már súlyos árat fizettek. Nem mondja ki az édesanya, de látszik szemében a fájdalom. Bizonyára arra gondol, hogy még egyszer nem ismétlődhet meg ugyanaz.

Mező Lászlóné Zsuzsa szemébe könny szökött: nem veszítheti el másik gyermekét is

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Van ez a lépcsőnjáró szerkezet. Enélkül nem tudnánk eljárni minden héten két alkalommal a kórházba, gyógytornára. Az első emeletről... – tereli a szót a szülő. Aztán mutatja Zsuzsa szobáját, a rehabilitációs eszközöket. A labdákat, azt a monstre szerkezetet, aminek segítségével fokozatosan lábra állhat a fiatal nő. És feltűnik a rengeteg plüss is, ami árulkodik Zsuzsa hatalmas szívéről. És arról is, milyen gazdag életet él Zsuzsa. Elvégezte a középiskolát is, majd egyetemi hallgató volt.