Éjszaka jelzett be az egyik mozgásérzékelő a tatai Öreg-tó partján. A különösen védett területeket ugyanis Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetség (KEMHESZ) vadkamerával és mozgásérzékelővel figyeli. A riasztás a szövetség halőreihez érkezett be, akik értesítették a rendőröket és el is indultak a helyszínre. A közös akcióban végül két orvhorgászt sikerült felelősségre vonni.

Maszlavér Gábor halőr mesélte el, hogyan kapták el a rendőrökkel közösen az orvhorgászokat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az esetről Maszlavér Gábor halőr mesélt a Kemma.hu-nak. Többek között megtudtuk, hogy három hónapja az egyik férfit ugyanazon a helyen egyszer már felelősségre lett vonva. Azonban ez nem tartotta vissza attól, hogy újra próbálkozzon. Ezúttal két társával közösen járt tilosban. Kettejüket sikerült végül elfogniuk.

Egy orvhorgász meglépett

– A mozgásérzékelős infrakamerák a tiltott területeken lévő legvalószínűbb útvonalakra vannak kihelyezve. Az egyik ilyen kamera bejelzett, ami egy email értesítést küldött nekünk. A rendőrséget értesítve mind a három halőrtársammal közösen elindultunk a helyszínre – kezdte a történetet a halőr, aki elmondta, hogy a szituációt megnehezítette, hogy korom sötét volt. Egyébként a helyszín, ahol a társaság pecázott védett, vagyis nem is szabadott volna egyáltalán ott horgászniuk.

– Mielőtt oda mentünk hőkamerával megnéztük, hogy pontosan hol vannak és hányan és mit csinálnak. Egymástól nagyjából húsz méterre voltak, egyikük egy híd széléről horgászott. Annyira sötét volt, hogy nem vette észre, hogy nagyjából négy méterre vagyunk már tőle a híd közepén. Amikor felszólítottuk, a másik két személy azonnal nekiiramodott az erdőnek – folytatta a történetet Maszlavér Gábor. Míg az egyenruhások egy része az elfogott horgásszal volt elfoglalva a többiek a szökevények után eredtek. A sűrű aljnövényzetben egy gátfutás szerű hajsza után végül az egyiküket Gábornak sikerült elkapnia. A harmadik személy kereket oldott.

– Ez a horgászhely tiltott területen volt, egy halgazdaság halastavához befolyó vízszakaszon, ahol bárminemű halfogásra alkalmas eszközzel tilos bemenni. Ők pedig már halat is fogtak. Minden olyan eszközt, ami horgászásra alkalmas azt lefoglaltuk bizonyítékként és ki lettek kísérve a rendőrautókhoz. A rendőrség hallopás szabálysértése miatt indított eljárást ellenük. A kormányhivatalnak a halgazdálkodási osztálya pedig jogosulatlan horgászat, illetve jogosulatlan halfogás miatt indítottak el eljárást.