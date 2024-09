Árvízvédelem 1 órája

Az Öreg-tóra is kihat az árvíz

A Duna áradása után most újabb feladata van a vízügynek. A zsilipek megnyitásával most a tározók, holtágak, mellékágak és a csatornák visszatöltése zajlik. Többek között a tatai Öreg-tó vízszintjét is fokozatosan emelik.

Ütemes tempóban zajlik az apadás a Dunán, így a vízügy a vízpótlásra és víz visszatartásra koncentrálhat, mert ez már nem veszélyezteti az árvízi biztonságot – tudatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI-vel közleményben.

Az árhullám csúcsa szerdán elhagyta az országot. Az ütemes apadás miatt Paksig mindenhol az árvízvédelmi készültségi fokozatok szintje alá csökkent a Duna vízállása. Az alpesi vízgyűjtőkön hullott még csapadék, de az emiatt elképzelhető vízszintemelkedés, a hazai Duna-szakaszon várhatóan sehol sem éri el a fokozatok szintjét. Az árvízi védekezés részeként mobilgátat építettek ki a lezárt dunaalmási árvízvédelmi zsilipnél, hogy megvédjék a családi házakat az Öreg-tó felől jövő víztől

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra Az árvízi védekezés lezárulása után a vízügy legfontosabb feladatának a víz tájba juttatását tekinti. Árvíz ideje alatt csak korlátozottan lehet visszatartani a vízet, és csak akkor, ha már látható az árhullám vége. Minden más veszélyeztetné a biztonságot. Amint elindul az apadás, a vízügy megkezdi a vízpótlást a Duna mentén is azokon a területeken, amelyek rendelkezésére állnak. Ezek az állam tulajdonában és a vízügy kezelésében lévő tározók, holtágak, mellékág-rendszerek, csatornák. Magántulajdonú termőföldeket, telkeket, birtokokat ugyanakkor nem vehetnek igénybe, csak akkor, ha erről sikerül megállapodni a tulajdonosokkal. Emelik az Öreg-tó vízszintjét A területi igazgatóságok megkezdték a kezelésükben lévő állami tározók, holtágak, mellékág-rendszerek, csatornák feltöltését. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDV) területén az árvíz alatt valamennyi árvízkaput és torkolati zsilipet lezárták. A Mosoni-Duna torkolati mű zárásának köszönhetően szeptember 14-21. között a víz nem tudott kifolyni a Duna felé, tehát a Rába, a Marcal, a Répce/Rábca, a Lajta és a Mosoni-Duna vize is a Kisalföldön "maradt", töltötte a medreket és a talajt. A számítások szerint a földbe szivárgó víz mennyisége elérte az érkező vízhozam 30 százalékát. Jelenleg is vizet tartanak vissza a Holt-Marcal medrében és a Rabkerti-tóban, valamint fokozatosan emelik a Tatai Öreg-tó vízszintjét. Lassan növelik a vízpótlórendszerekbe táplált víz mennyiséget a Hanságban, a Szigetközben és a Mosoni-Dunán is.

Az árvízi védekezés alatti vízkezelésről Molnár András, az ÉDV szakaszmérnöke beszélt a Kemma.hu-nak. Akkor elmondta, hogy az Öreg-tavat már az ár érkezése előtt elkezdték üríteni, hogy egy tározó tó legyen benne, majd pár nappal később elzárták az Öreg-tó zsilipjeit. A háttérvizek azonban továbbra is hozták a vizet, ami a Dunába nem tudott már továbbfolyni. Ezért a meder megtelt vízzel és várható volt, hogy kifolyik. Ehhez kiépítettek egy árapasztót, amin átengedték a vizet, így az Által-érből kilépő ár elkerülte a közelben lévő lakóházakat.

