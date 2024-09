Mintegy 90 ezer homokzsákot kellett megtölteni ahhoz a nyúlgáthoz, ami megvédheti a neszmélyi családi házakat az árvíztől. A vízügy előrejelzése szerint szerda hajnalra lépheti át a Duna vízszintje a 700 centimétert a komáromi vízmérce szerint. A helyiek szerint jól állnak a védekezéssel, ugyanis 11 évvel ezelőtt, 2013-ban csak ennél a vízmagasságnál kezdték meg a védekezést.

Orbán Viktor is ellátogatott Neszmélyre, majd Komáromba, hogy ellenőrizze az árvízi védekezést

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / Forrás: MTI

A munkába a Magyar Honvédség is besegít: a tatai dandár 50 katonája tölti és pakolja napok óta a homokzsákokat. Az emberfeletti védekezés híre a fővárosig is elért. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Neszmélyen, majd Komáromban is ellenőrzést tartott, a Duna-parti védműveken dolgozókhoz elkísérte őt Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is.