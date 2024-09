A munkába a Magyar Honvédség is besegít: a tatai dandár 50 katonája tölti és pakolja napok óta a homokzsákokat. Az emberfeletti védekezés híre a fővárosig is elért. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Neszmélyen, majd Komáromban is ellenőrzést tartott, a Duna-parti védműveken dolgozókhoz elkísérte őt Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is.