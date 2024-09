Mint arról mi is beszámoltunk, kedden, a délutáni órákban a neszmélyi és komáromi védekezést Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is ellenőrizte. A munkába a Magyar Honvédség is besegít: a tatai dandár 50 katonája tölti és pakolja napok óta a homokzsákokat.