Remek programokkal készül a Tatabányai Ebrendészeti Telep az állatok világnapján a hétvégén. Egyebek mellett nyílt nap is lesz a Bogáncs utcában.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Október 5-én, szombaton 10 és 15 óra között nyílt napra várják az érdeklődőket a Bogáncs utca 3-as szám alatti telephelyen. Természetesen nem marad el a szokásos zsíroskenyér és tea, de lesz arcfestés és csillamtetoválás is várható. Kilátogat a rendezvényre Logan a farkas és Szivárvány Bohóc is. A Mentor kutyaiskola bemutatója 11 órakor kezdődik. A Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület minden érdeklődőt és támogatót vár, mert az örökbefogadás ezen a napon is lehetséges. Aki pedig adománnyal, eledellel kedveskedne az egyesület védenceinek, ugyancsak megteheti.