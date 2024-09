Idén is megrendezte a Mocsai Faluszépítők Egyesülete a hagyományos szüreti felvonulást és bált. A rendezvényen rengetegen vettek részt, mintegy százharmincan, köztük Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is, aki szintén méltatta régi időkre visszanyúló hagyományát. Az esemény műsorral kezdődött, amelyhez az iskolások is csatlakoztak, majd elindult a szüreti felvonulás. A program az esti szüreti bállal ért véget.