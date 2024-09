Szombaton tartják a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjének az előfutamait. A verseny honlapjára már kitették a sorsolás eredményeit, ami kedvez is és nem is a tatai csapatnak. Ugyanis két tatai ló is egy futamba került, így egyikük nagy valószínűséggel már nem fog eljutni a középdöntőig.

Jogar és Jófej egy előfutamba került, így valószínűleg a három tatai lóból csak kettő juthat tovább a Nemzeti Vágta középdöntőjébe

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Takács Péter Ács színeiben fog lovagolni Lego hátán, Eck Viktória és Jófej Kocs színeiben indul Szilvásváradon, Mátyás Edina, az Agostyáni Lovasudvar egyik vezetője pedig Jogarral áll majd a rajthoz a szombati elődöntőn.

Cél a Nemzeti Vágta döntő futama

– A tavalyi évtől kicsit változott a verseny rendszere, emiatt az első fordulóból csak egy lovas jut tovább a középdöntőbe. Emiatt nagyon nehéz, így nagyon sok múlik azon, hogy milyen lovakkal sorsolnak össze. Hiszen sokszor több olyan lovat is összesorsolhatnak egy futamba, akik tavaly már a döntő futamba is bejutottak. Ez pedig nagyon megnehezítheti a továbbjutást – magyarázta Mátyás Edina, aki azt szeretné, ha legalább a középdöntőig eljutnának a lovaikkal. Azonban ez még nehezebb lesz, mint gondolták. A sorsolás Petihez kegyes volt, a 12. futamba került és az ellenfelei sem a legerősebbek között vannak.

A lányok azonban már nem voltak ennyire szerencsések. Ugyanis a sors úgy hozta, hogy egymás ellen kell versenyezniük az ötödik futamban. Jogar lovasa a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az előfutamokból az elsők jutnak tovább a középdöntőbe, illetve az összes második helyezett közül a leggyorsabb. Így még van egy kis esély, hogy esetleg mind a három tatai ló bejusson a vasárnapi középdöntőbe. De persze a cél a döntő. Ráadásul Jogar és Jófej idén fognak először futni ilyen nagy versenyen, így még nem lehet tudni, hogyan fognak viselkedni a nagy arénában, sok kiabáló néző között.