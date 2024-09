A három gyönyörű ló boxaikban várják, hogy végre elinduljanak. Amikor lovasaik bemennek hozzájuk már maguktól fordulnak, hogy minél hamarabb a hátukra kerülhessen a nyereg, fejükre pedig a kantár. Ahogy nyílik az ajtó már lépnek is, hogy minél hamarabb a pályán legyenek. Mátyus Edina a lovasudvar egyik vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy Lego, Jófej és Jogar is háromnegyed részt telivérek, ezért a vérükben van a futás iránti vágy. Jófej és Jogar élete első fontos versenyére készül, Lego azonban már többször is starthoz állt. Most a három ló együtt is bizonyíthat. Mindhárman bejutottak a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjére, ahol hatvan ló száll harcba egymással.

Takács Péter Lego hátán fog indulni a Nemzeti Vágta Szilvásváradi döntőjén

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Takács Péter Ács színeiben fog lovagolni Lego hátán, Eck Viktória és Jófej Kocs színeiben indul Szilvásváradon, én pedig Jogarral állok majd a rajthoz – sorolta az agostyáni indulókat Mátyus Edina a lovasudvar egyik vezetője, aki azt is elmondta, hogy minden nap közösen edzenek a lovakkal, így a versenyhelyzetet is ki tudnak alakítani.

Együtt a Nemzeti Vágta döntőjén

A lovakkal hetente hat napot dolgoznak. A hetediket pedig teljes nyugalomban tölthetik. Olyankor csak addig látnak embert, amíg vizet és ételt kapnak. A többi napon azonban keményen edzenek a versenyre, amit a lovak nem is bánnak. Mivel ezek mind háromnegyed részt telivérek, a vérükben van a futás iránti vágy. Sőt, sokszor pont az a probléma, hogy már nagyon mennének. Edinától azt is megtudtuk, hogy különböző edzésekkel készülnek fel a versenyre. Van, amikor csak a fordulást gyakorolják, máskor a lovak állóképességét szeretnék fokozni. Ugyanis ha továbbjutnak az előfutamon, akkor egy nap többször is rajthoz kell állniuk majd.

Eck Viktória és Jófej (jobbra), Mátyus Edina és Jogar (balra) hetente hat napot készülnek a versenyre

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Próbáljuk gyakorolni velük a versenyhelyzeteket. Így, hogy több lovunk is bekerült a szilvásváradi döntőbe lehetőségünk van együtt edzeni. Egymás mellett lovagolva gyakoroljuk a nehezebb fordulásokat és problémákat, amik a vágtán előjöhetnek – magyarázta Edina, aki azt is elárulta, hogy a helyiek is nagyon büszkék arra, hogy agostyáni ló is futni fog Szilvásváradon.