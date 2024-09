A rendezvény pénteken és szombaton is érdekes programokat kínál az érdeklődőknek. Lesz gépbemutató, itt rendezik a STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság döntőjét is.

A családokat is várják az szervezők, a kicsik ugyanis a gyerekfarmon szerezhetnek mezőgazdasági ismereteket és válthatják be megszerzett pecsétjeiket finomságokra. A program része a szakiskolai nap is, amelyen a jövő agrárszakembereit látják vendégül.

A legújabb mezőgazdasági gépek mellett Kincsemről, a világhírű versenylóról is nyíli kiállítás a gazdanapokon.