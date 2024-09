Az agrárminiszter kitért az agráriumot érintő aszályhelyzetre, amely ellen meg kell találni a védekezési módokat a következő években. A megnyitót követően Nagy István is megtekintette a kiállítók sátrait.

Nagy István megtekintette a korszerű gépeket

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A rendezvény pénteken és szombaton is érdekes programokat kínál az érdeklődőknek. Lesz gépbemutató, itt rendezik a STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság döntőjét is, illetve Burgert Róbertre, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát volt vezérigazgatójára is emlékeznek, aki száz éve született és huszonöt éve hunyt el.

A családokat is várják az szervezők, a kicsik ugyanis a gyerekfarmon szerezhetnek mezőgazdasági ismereteket. A program része a szakiskolai nap is, amelyen a jövő agrárszakembereit látják vendégül.