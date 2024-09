Szüret idején, szeptember végén mindig szedünk néhány tányérnyi kék szőlőt a kert végi tőkékről – és mindig marad a tányéron valamennyi. Másnap a leszedett szőlőt már kellemetlen ütemben szokták dézsmálni a muslicák, harmadnapra aztán egész muslicafelhő telepedett rá. Most azonban nem így van: a múlt vasárnap leszedett kék szőlő maradéka immár egyhetes, de még sehol egy muslica. Ennek lehetséges okáról Sár József entomológust, magyarul rovarkutatót kérdeztük meg.

Az idén elmaradt a muslicafelhő

Fotó: B. M. / Forrás: 24 Óra

A muslica kényes a hőmérsékletre

– Mindenféleképpen a rendkívüli időjárásnak tudható be – mondta. A rendkívüli aszályos és forró időszak után a rovarok rajzási ideje megváltozott – folytatta. A nagyon meleg áprilisban olyan rovarok rajzása is elindult, amelyeknél ez nem megszokott. Az idén egy somogyi erdőben ekkor észleltem a nagy szarvasbogarat, holott annak júniusban kezdődik a szokványos rajzása. A mostanában kezdődő, késő őszre jellemző időjárás pedig ezzel ellentétes hatású. A muslica hidegvérű állat, amely nagyon kényes a hőmérsékletre, a lehűlésre is.

Kilométerekről megérzi az erjedést

– A muslicák, így a közönséges muslicák is a legyek családjába tartoznak, a kétszárnyúak közé – magyarázta az entomológus. Nagyon messziről, kilométerekről megérzik az erjedő anyagokat – tette hozzá. Tehát ha lennének muslicák, csakhamar az erjedő szőlőnél teremnének, hiszen a lárváikat is erjedő gyümölcsbe rakják.

A rovarok a tápláléklánc alján vannak, és ha őket kihúzzuk onnan, az egész lánc széthullik. Márpedig a tápláléklánc végén az ember van – és ez nem sok jót vetít előre.

Nem biztos, hogy csak a klímaváltozás a ludas

A rovarszakértőtől megtudtuk még, hogy a rovarok a legsikeresebb állatok. Földünkön több mint egymillió fajuk él. Az egyedszámuk azonban csökken. Tíz-tizenöt éve éjszaka autóval közlekedve tele volt a hűtőrács rovarral. Most ez már nem tapasztalható. Öt-hat éve ez szinte teljesen megszűnt. A klímaváltozáson kívül az egyre nagyobb területen használt kemikáliák is hatással lehetnek a muslicák fogyatkozására, illetve elmaradására. Amikor szúnyoggyérítésről beszélünk, akkor nem csak szúnyogokat gyérítünk. Sár József szerint ez egy elég drasztikus beavatkozás.